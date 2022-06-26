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الصحة العراقية تعلن تسجيل 28 حالة اصابة جديدة بالكوليرا

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T15:09:18+0000
الصحة العراقية تعلن تسجيل 28 حالة اصابة جديدة بالكوليرا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا في عموم البلاد، غالبيتها في كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم تأكيد إصابة 28 حالة جديدة مؤكدة بالكوليرا، مبينا أن 18 حالة منها في كركوك و5 حالات في الرصافة ببغداد، وحالتان في ديالى، وحالتان في ذي قار، وفي بابل حالة واحدة.

وأوضح أن مجموع الإصابات المؤكدة بالوباء في عموم العراق بلغت 47 حالة اصابة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة هذا المرض الذي ينتقل من خلال الطعام والشراب الملوثين.

وأشار الى ان هم توصية هو غسل اليدين بالماء عدة مرات قبل تناول الطعام والشراب وبعد الخروج من الحمام، وأيضا مراجعة المؤسسات الصحية في مرحلة مبكرة، مشددا على سلامة مياه الشرب من قبل الجهات الساندة.     

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