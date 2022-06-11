سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تعلن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس الحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T09:38:45+0000
الصحة العراقية تعلن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 27 حالة وفاة نتيحة الاصابة بمرض "الحمى النزفية" في عموم البلاد، بينها حالة وفاة واحدة في اقليم كوردستان.  

ذكر ذلك المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن حالات الوفاة هذه هي من ضمن 162 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحمى النزفية في العراق.

وبين البدر أن نصف هذه الحالات قد تماثلت الى الشفاء التام.

وعن حالة الوفاة الواحدة، أشار البدر الى أنها سجلت ضمن محافظة اربيل باقليم كوردستان، داعيا المواطني الى توخي اجراءات السلامة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

related

حصيلة جديدة بإصابات "الحمى النزفية" في العراق

Date: 2022-06-04 08:05:57
حصيلة جديدة بإصابات "الحمى النزفية" في العراق

صحة ذي قار تعلن شفاء مريضة مصابة بالحمى النزفية

Date: 2022-04-28 10:18:06
صحة ذي قار تعلن شفاء مريضة مصابة بالحمى النزفية

إرتفاع الإصابات بالحمى النزفية و3 وفيات في المثنى

Date: 2022-05-07 14:50:26
إرتفاع الإصابات بالحمى النزفية و3 وفيات في المثنى

بيطرة نينوى تنفي وجود اصابات جديدة بالحمى النزفية

Date: 2021-09-25 16:03:30
بيطرة نينوى تنفي وجود اصابات جديدة بالحمى النزفية

وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار

Date: 2022-06-06 11:29:43
وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار

بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

Date: 2022-04-28 14:08:25
بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

استنفار في محافظة عراقية بعد وفاة امرأة بالحمى النزفية

Date: 2021-06-22 10:47:24
استنفار في محافظة عراقية بعد وفاة امرأة بالحمى النزفية

نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها

Date: 2022-05-08 16:05:50
نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها