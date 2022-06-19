سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تعلن تسجيل 13 حالة اصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T11:48:01+0000
الصحة العراقية تعلن تسجيل 13 حالة اصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، تشخيص 13 اصابة بمرض الكوليرا متوزعة على محافظات السليمانية والمثنى وكركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبر الصحة العامّة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية أكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق 10 منها في السليمانية و2 في المثنى وواحدة في كركوك".

وأكدت الوزارة، "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها حيث يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة كما يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية بالتعاون مع اقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في اقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة".

ودعت الوزارة الى "غسل اليدين جيدا قبل اعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام، وغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وطهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية"، مشددة على "الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات، والتأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ وان تكون المياه معقمة وصالحة للشرب".

وتابعت، "في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام او استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها".

related

جدول .. منطقتان بالعراق تسجلان أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2021-07-25 08:46:59
جدول .. منطقتان بالعراق تسجلان أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

العراق يسجل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-29 12:40:44
العراق يسجل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا العراق .. أكثر من 8000 إصابة و70 حالة وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-08-26 13:07:02
كورونا العراق .. أكثر من 8000 إصابة و70 حالة وفاة خلال يوم واحد

العراق يسجل 4 وفيات فقط و206 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2022-01-02 13:37:26
العراق يسجل 4 وفيات فقط و206 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل حالة إصابة بمرض الكوليرا في كركوك

Date: 2022-06-15 11:49:19
تسجيل حالة إصابة بمرض الكوليرا في كركوك

إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

Date: 2020-08-09 13:32:40
إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

ضبط مدير منفذ حدودي يحمل رتبة عميد بتهمة الرشوة جنوبي العراق

Date: 2021-06-12 07:11:02
ضبط مدير منفذ حدودي يحمل رتبة عميد بتهمة الرشوة جنوبي العراق

العراق يسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-03-02 12:27:56
العراق يسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة