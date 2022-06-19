الصحة العراقية تعلن تسجيل 13 حالة اصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، تشخيص 13 اصابة بمرض الكوليرا متوزعة على محافظات السليمانية والمثنى وكركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبر الصحة العامّة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية أكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق 10 منها في السليمانية و2 في المثنى وواحدة في كركوك".

وأكدت الوزارة، "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها حيث يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة كما يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية بالتعاون مع اقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في اقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة".

ودعت الوزارة الى "غسل اليدين جيدا قبل اعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام، وغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وطهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية"، مشددة على "الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات، والتأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ وان تكون المياه معقمة وصالحة للشرب".

وتابعت، "في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام او استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها".