الصحة تعلن ترتيب العراق عالميا للموقف الوبائي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت ترتيب العراق بالنسبة للموقف الوبائي العالمي لغاية يوم أمس الجمعة 12 من شهر آذار الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان الاصابات الجديدة ليوم ١٢ اذار في العراق ٤٦٢٢ وترتيب العراق عالميا هو ٢٥ * .

فيما تقدمت عليه ٢٤ دولة، ومن دول المنطقة:

الاردن ٧٧٠٥ اصابة

وتركيا. ١٤٩٤١ اصابة

وايران ٨٠٨٨ اصابة.

الوفيات الجديدة في العراق ليوم ١٢ اذار ٢٥ وترتيبه عالميا هو ٤٢ *.

تتقدمه ٤١ دولة، ومن دول المنطقة

مصر ٤٥ وفاة

ولبنان ٤٨ وفاة

والاردن ٥٥ وفاة

وايران. ٥٣ وفاة

وتركيا. ٦٦ وفاة.

معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم ١٢ اذار في العراق هو ١٨٣٦٩ وترتيب العراق عالميا هو ٩٣ * تتقدمه ٩٢ دولة و من دول المنطقة:

تونس ٢٠٢١٢ لكل مليون

ايران ٢٠٤٣٤ لكل مليون

ليبيا. ٢٠٧١٩ لكل مليون

عمان ٢٧٩٥٥ لكل مليون

تركيا ٣٣٥٥٣ لكل مليون

الامارات. ٤٢١٣٣ لكل مليون

الاردن ٤٥٢٤٨ لكل مليون

الكويت ٤٨٠٣٨ لكل مليون

قطر ٦٠٢٩١ لكل مليون

لبنان ٦٠٥٢٨ لكل مليون

معدل الوفيات في العراق ولغاية ١٢ اذار هو ٣٣٥ لكل مليون وترتيب العراق عالميا هو ٧٧ *

تتقدمه ٧٦ دولة ومن دول المنطقة:

ليبيا. ٣٣٩ لكل مليون

تركيا. ٣٤٥ لكل مليون

الاردن. ٥٠٨ لكل مليون

تونس ٧٠٠ لكل مليون

ايران ٧٢١ لكل مليون

لبنان ٧٧٦ لكل مليون