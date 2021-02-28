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الصحة العراقية تعلن الفئات المشمولة "ابتداءً" بالتطعيم بلقاح كورونا.. جدول

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-28T13:55:54+0000
الصحة العراقية تعلن الفئات المشمولة "ابتداءً" بالتطعيم بلقاح كورونا.. جدول

شفق نيوز/ نشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد،  جدولاً بالفئات المشمولة "ابتداءً" بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا في البلاد.

وقال  المتحدث باسم الصحة سيف البدر، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الفئات المشمولة ابتداءً بالتلقيح حددها خبراء الصحة العامة وهي الاكثر عرضة للاصابة"، مبيناً أن في مقدمتهم "الملاكات الطبية والصحية بطبيعة عملهم، والقوات الامنية لاحتكاكهم مع الشارع وحركتهم، وبعض المهن كالاعلاميين وغيرهم، وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة، والاعتلالات المناعية".

وأوضح أنه "سيتم تلقيح كل هذه الفئات بالتوازي وحسب الاكثر خطراً"، مبيناً أن "كبار السن ستكون الاولوية للتسعين عاما عن 60 عاماً مثلاً ، كذلك الاولوية للكوادر الصحية العاملين في ردهات كورونا".

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدول المشمولين في اللقاح ابتداءً وفق ما اوردته وزارة الصحة.

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