الصحة العراقية تعلن الاستنفار

شفق نيوز/ وجه وزير الصحة العراقي دوائر الصحة كافة بالاستنفار للتعامل مع الحالات الطارئة نتيجة للعواصف الترابية.

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، "تزامناً مع تقارير الانواء الجوية وحدوث العواصف الترابية في العاصمة بغداد واغلب المحافظات وجه وزير الصحة الدكتور هاني العقابي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم مؤسساتنا الصحية".

وتسببت العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد لتعليق الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف وارجاء امتحانات المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في عدد من المحافظات.