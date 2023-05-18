الصحة العراقية تعلن ارتفاع الاصابات بالحمى النزفية: 119 اصابة و18 وفاة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية الى 119 حالة ، فيما بينت انها سجلت 18 حالة وفاة بالمرض في مختلف محافظات العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز إن "هناك ارتفاعاً بالاصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي الى 119 حالة مؤكدة، منها 18 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين في محافظتي واسط والمثنى".

وأضاف البدر ان "35 حالة تركزت في محافظة ذي قار، تليها البصرة بـ(18) ، والمثنى (10)، وميسان والنجف (8) حالات لكل منهما، وفي بغداد الرصافة (6) إصابات، وفي صلاح الدين (5)، وفي بغداد الكرخ (5) إصابات أيضاً، ثم ديالى والديوانية بواقع (4) إصابات، وواسط وبابل (5) إصابات لكل محافظة، وفي كربلاء (3) إصابات، وفي الانبار إصابتين، وفي أربيل إصابة واحدة".

اما الوفيات " فقد سجلت ذي قار (6) حالات وفاة ، والبصرة حالة واحدة، والمثنى (3) حالات، وفي النجف وبغداد الرصافة حالة وفاة واحدة لكل منهما، وفي ديالى والديوانية وواسط وبابل وكربلاء واربيل حالة وفاة لكل محافظة".

ودعا البدر الى " اتخاذ الإجراءات الوقائية والانتباه للاعراض المبكرة خصوص مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالإعياء ويمكن معالجة الحالة عند مراجعة المؤسسة الصحية، اما التأخر في الحالة المصابة (النزف عبر فتحات الجسم) فهنا تكون احتمالية الوفاة عالية".

ودعا البدر وزارة الزراعة الى "مكافحة حشرة القراد الناقلة لهذا المرض والتعامل مع الحيوانات المصابة وكذلك الجهات الأمنية لمتابعة نقل الحيوانات والمتاجرة بها بشكل غير قانوني والجزر العشوائي".