الصحة العراقية تعلن احصائية 6 اشهر: استقبلنا نحو "19" ألف مراجعا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، عن استقبال لجان الإخلاء الطبي التابعة لقسم الاستقدام والإخلاء الطبي في الوزارة (18) ألف و(949) مراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وذكر مدير قسم الاستقدام والإخلاء الطبي في الوزارة الدكتور احمد عدنان الطبطبائي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجان الطبية التابعة لقسم الاستقدام والإخلاء الطبي تضم 13 لجنة وهي لجنة (الأورام، القلبية، الجملة العصبية، جراحة العمود الفقري، الاوعية الدموية، الجراحة العامة، جراحة العيون، جراحة الأطفال، جراحة العظام، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، التقويمية، البولية، جراحة الوجه والفكين)".

وبين الطبطبائي؛ ان "هذه الاحصائية موزعة بين اللجان الطبية كافة حيث سجلت اللجنة القلبية استقبال (1754) مراجعا ولجنة الاورام (753) مصابا بالأورام ولجنة الأوعية الدموية (153) مريضا والجملة العصبية (626)مريضا وجراحة العيون (10055) مريضا ، بينما بلغ عدد مراجعي لجنة جراحة العمود الفقري (820) مراجعا".

واضاف ان "لجنة جراحة الأطفال سجلت (198) مراجعا والجراحة العامة (95) مراجعا ولجنة الجراحية البولية (111) مراجعا أما لجنة جراحة العظام فقد سجلت استقبال (362) مراجعا والتقويمية (182) مراجعا وبلغ عدد مراجعي جراحة الوجه والفكين (155) مراجعا أما لجنة جراحة الانف والاذن والحنجرة سجلت استقبال (62) مراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023".

وأوضح الطبطبائي أن أعداد "الاحالات المرضية خلال (6) أشهر الماضية بلغت (3623) احالة مرضية".

وبين أن "اللجان الطبية تعد من أهم اللجان التي تخدم شريحة واسعة من الحالات المعقدة والمستعصية للمرضى في بغداد وعموم محافظات العراق حيث تعمل اللجان على إعداد التقارير والفحوصات اللازمة ومن ثم عرضها على لجان استشارية عالية المستوى العلمي والفني لغرض تحديد الخطة العلاجية حسب كل حالة مرضية"، لافتاً إلى أن "اللجان تعمل وفق ضوابط محددة وعند شمول المريض بهذه الضوابط يتم رفع الطلب لباقي شعب القسم واحالته اما الى الفرق الاجنبية المستقدمة من قبل وزارة الصحة في المؤسسات الصحية أو سفره لخارج العراق لغرض تلقي العلاج المطلوب مجاناً على نفقة الوزارة".