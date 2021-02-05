الصحة العراقية تعلن اتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من كورونا

شفق نيوز/ لوّحت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة الى اللجوء لإتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

يأتي هذا بعد عودة ارتفاع معدل نسبة الاصابات بالجائحة خلال الايام القليلة الماضية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، "نجدد دعوتنا الى المواطنين كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية باشكالها كافة الى تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام التام بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين".

واضاف البيان ان "وزارة الصحة ستعمل من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على تفعيل حزمة من الاجراءات الوقائية خلال الايام القادمة لكسر سلسلة انتقال العدوى وفي حال استمرار الاصابات بالارتفاع فسنضطر الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية الموسسات الصحية من فقدان السيطرة على الوضع".