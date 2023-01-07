الصحة العراقية تعلق على ظهور متحور جديد لكورونا

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، على أنباء دخول متحور جديد لفيروس كورونا الى العراق بعد اكتشافه في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب البيانات الوارد من دائرة الصحة العامة للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية لا توجد أي حالات بمتحورات جديدة لفيروس كورونا لغاية هذه اللحظة، رغم ان دخول هكذا متحورات أمر ممكن وهذا حصل سابقاً".

وبين البدر ان "اكثر الحالات المسجلة الآن هي بـ(الأنفلونزا الموسمية)، كما اننا نشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بشك عامل والإقبال على تلقي لقاحات كورونا التي ثبتت علمياً وعمليا عملها ضد اكثر من متحور لفيروس كورونا، وفي حال وجود أي مستجدات في الموقف الوبائي، فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".