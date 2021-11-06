الصحة العراقية تعلق على الموقف الوبائي لكورونا في المدارس

شفق نيوز/ أكد الفريق الإعلامي لوزارة الصحة العراقية، يوم السبت، ان نسب الإصابة بفيروس كورونا بين من هم بأعمار طلبة المدارس لم ترتفع عن معدلها المعتاد مع انطلاق العام الدراسي الجديد، داعياً إلى تفعيل درس الرياضة البدنية لتعزيز المناعة ضد الأمراض.

وقال عضو الفريق هيثم العبيدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مراقبة ومتابعة متواصلة طلبة المدارس من قبل برنامج الصحة المدرسية، بالإضافة إلى حملات التوعية بمخاطر فيروس كورونا والحث على أخذ اللقاح للكوادر التدريسية والطلبة".

واشار الى ان "هناك أيضاً بوسترات وإرشادات لطلبة للحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض"، مبيناً أن "معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بين ممن هم دون سن 15 عاماً ما زال عند نسبة 5% ولم تختلف عن معدلها قبل انطلاق العام الدراسي".

ودعا العبيدي الى "َضرورة الاهتمام بدرس الرياضة لأنها تعزز المناعة لدى الطلبة".