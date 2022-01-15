الصحة العراقية تعلق على ارتفاع معدل الاصابات بكورونا: "العراقيون غير ملتزمين"

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، حول الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على معدل اعداد الاصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العراقيين "غير ملتزمين" بالاجراءات الوقائية.

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الصحة تركز خلال هذه الفترة على زيادة اعداد الملقحين لمواجهة تأثير أي موجة لجائحة كورونا يتعرض لها العراق سواء كان حالياً أو في المستقبل، مشددة على أن الالتزام بالاجراءات الوقائية وتلقي اللقاح سيحتوي الوباء ويقلل من تاثير ومنع ظهور سلالات جديدة اشد واخطر من سابقتها.

وأضافت فلاح، أن متحور أوميركون تكثر خطورته بسرعة انتشارة أكثر من اربع مرات من متحور دلتا، وبالتالي فأنه لتقليل الاصابات هو زيادة نسبة التلقيح واحتواء الوباء.

ورجحت، أن نشهد ارتفاع معدل الاصابات خلال الايام المقبلة، وهذا يعتمد على مدى التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ما يساهم في تقليل موجة كورونا.

وتابعت: للاسف لا يوجد أي التزام لدى العراقيين باجراءات السلامة الوقائية من جائحة كورونا، وهذا سيسبب في زيادة معدل الاصابات والاستمرار بوجود فيروس والمتحوارات التي ستكون اكثر شدة من سابقتها.