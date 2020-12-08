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الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-08T08:43:03+0000
الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء تعليق الدوام الرسمي لمدة 14 يوماً في أي مؤسسة تعليمية تُسجل فيها أكثر من خمس اصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن اطار اصدارها تعليمات جديدة خاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في حال ظهور نتائج الفحص موجبة لاي من الطلاب او الكوادر العاملة ضمن المؤسسة التربوية فسيتم التعامل معه حسب حالته الصحية ولا يسمح له بالرجوع للدوام الا بعد جلب تقرير من مؤسسة صحية يؤيد انتهاء فترة العزل وتماثله الشفاء".

واضاف البيان انه "سيتم حجر الملامسين ضمن الصف الدراسي منزليا لمدة ١٤ يوم ولا يسمح له بالدوام الا بعد التأكد من عدم اصابته بالفيروس ولا تظهر عليه اي اعراض خلال المدة المذكورة".

وتابع البيان ان "الفرق الصحية تقوم بالتعفير  لكل مرافق المؤسسة التعليمية خلال ٢٤ ساعة من تسجيل اي اصابة فضلا عّن تكثيف الدور التوعوي والتثقيفي للوقاية من المرض".

واشار البيان الى "تعطيل اي مؤسسة تعليمية يظهر بينها اصابات لأكثر من خمسة طلاب في كل شعبة لمدة ١٤ يوم يتم خلالها تعفير البناية بكل مرافقها بالتعاون مع الجهات الساندة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات".

وبدأ الدوام الرسمي في مدارس العراق ما عدا اقليم كوردستان في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بعد تأخير امتد لشهرين عن الموعد المعتاد في كل عام جراء تفشي ظهور وباء كورونا.

وشكلت وزارة التربية خلية أزمة برئاسة وزيرها علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الأزمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي في كل اسبوع، وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي أو ثانوي).

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