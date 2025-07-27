الصحة العراقية تعقد شراكة مع "سانوفي" الفرنسية لتطوير النظام الصحي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سانوفي" الفرنسية تشمل مجالات حيوية من بينها التدريب، والتمريض، ومكافحة الأدوية المزيفة، وذلك في إطار رؤيتها لتحديث البنى التحتية وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني العقابي خلال مشاركته في منتدى الأدوية البيولوجية المشابهة والملكية الفكرية، والذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة حريصة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، من بينها شركة سانوفي الفرنسية، بما ينسجم مع رؤيتها في تطوير القطاع الصحي العراقي ونقل التجارب العالمية إلى البيئة المحلية".

وأوضح العقابي أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفي لا تقتصر على مجال الأدوية فقط، بل تشمل أيضاً مجالات حيوية أخرى كالتدريب والتمريض ومكافحة الأدوية المزيفة".

وأضاف: "نركّز على بناء قدرات الكوادر، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتحديث البنى التحتية، وتحسين الوصول إلى العلاجات المبتكرة"، لافتا الى ان "وزير الصحة استقبل وفد الشركة وجرى الحديث بشفافية علمية حول سبل الاستفادة من التجارب الدولية".

كما أشار إلى أن "رئيس الوزراء العراقي يولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الشركات الأجنبية على التعاون والاستثمار في العراق، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية الذي يمثل أولوية استراتيجية".

ونوه إلى أن "الوزارة حققت خلال الفترة الماضية، في إطار البرنامج الحكومي، العديد من الإنجازات في مجالات تطوير البنى التحتية وتدريب الكوادر الطبية"، مشيراً إلى أن "مذكرات التفاهم الموقعة مع شركات عالمية تمثل فرصة مهمة لدعم القطاع الصحي من خلال إقامة ندوات مشتركة ووضع أهداف جديدة تعالج تحديات قائمة".

من جهته، قال رئيس وحدة الأدوية في الشرق الأدنى ومدير مكتب شركة "سانوفي" في الأردن رامي نصّار خلال كلمته في المنتدى، إن "الشركة تعتمد على البحث والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي ملتزمة بتحسين حياة الناس وتحقيق نمو ملموس في القطاع الصحي"، مبينا أن "برنامج "إمكان"، الذي أطلقته الشركة في العراق في فبراير/ شباط الماضي، وضع أسساً علمية متينة لدعم النظام الصحي العراقي، بدءاً من التدريب على تقييم التكنولوجيا الصحية، وصولاً إلى تبادل التجارب الناجحة من دول مجاورة".

وتابع: "طرحنا محورين رئيسيين من الاتفاقية مع وزارة الصحة، وسننتقل إلى المحور الثالث في سبتمبر المقبل، والمتعلق بتدريب الكوادر التمريضية والصحية، على أن يُستكمل الاتفاق في نهاية العام ضمن إطار اقتصاديات الصحة".

وأكد نصّار "التزام شركة سانوفي ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الصحة العراقية، والعمل على توفير خدمات صحية متقدمة للمرضى العراقيين"، مشددا على "السعي إلى القضاء على ظاهرة التلاعب بالأدوية، خاصة في السوق العراقية، ونتطلع إلى دعم متواصل لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية".

واختتم نصّار بالقول: "سانوفي تستثمر ملايين الدولارات في البحث والتطوير، وتضع الأدوية المبتكرة على رأس أولوياتها، ونحن على استعداد تام لدعم العراق والارتقاء بمنظومته الصحية والدوائية".