الصحة العراقية تعزو الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد

شفق نيوز/ عزت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من تفشي الفيروس السريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سجلت اليوم أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس كورونا وبواقع أكثر من 12 ألف حالة"، موضحا أن "هذا الارتفاع غير المسبوق هو نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهو رقم غير مستغرب ونحن نتوقع زيادة الإصابات".

وأضاف، أن "عدم أخذ اللقاحات وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات سيؤدي حتما إلى زيادة الإصابات"، مشيرا إلى أن "هذه الرقم غير المسبوق الذي سجلته الوزارة اليوم قد يكون عائد إلى مناسبة العيد والاحتفال به".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين تسجيل 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد 1564828.

كما أعلنت الصحة العراقية، تشخيص تعافي 9966 شخصاً من الإصابة بالفيروس، كما توفي 60 مريضاً خلال يوم.