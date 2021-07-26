سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تعزو الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-26T13:08:25+0000
الصحة العراقية تعزو الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد

شفق نيوز/ عزت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من تفشي الفيروس السريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سجلت اليوم أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس كورونا وبواقع أكثر من 12 ألف حالة"، موضحا أن "هذا الارتفاع غير المسبوق هو نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهو رقم غير مستغرب ونحن نتوقع زيادة الإصابات".

وأضاف، أن "عدم أخذ اللقاحات وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات سيؤدي حتما إلى زيادة الإصابات"، مشيرا إلى أن "هذه الرقم غير المسبوق الذي سجلته الوزارة اليوم قد يكون عائد إلى مناسبة العيد والاحتفال به".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين تسجيل 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد 1564828.

كما أعلنت الصحة العراقية، تشخيص تعافي 9966 شخصاً من الإصابة بالفيروس، كما توفي 60 مريضاً خلال يوم.

related

حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

Date: 2021-02-26 10:25:21
حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

نصف بغداد توجه ضربة غير مسبوقة لفيروس كورونا

Date: 2020-10-01 07:50:53
نصف بغداد توجه ضربة غير مسبوقة لفيروس كورونا

اكثر من 40 وفاة و4 الاف إصابة بكورونا العراق

Date: 2020-10-28 13:10:54
اكثر من 40 وفاة و4 الاف إصابة بكورونا العراق

خلية الأزمة النيابية تجتمع مع الصحة وتخرج بجملة توصيات

Date: 2021-07-26 12:08:01
خلية الأزمة النيابية تجتمع مع الصحة وتخرج بجملة توصيات

801 إصابة جديدة بكورونا العراق مع تسجيل حالات شفاء مرتفعة

Date: 2021-01-11 11:52:15
801 إصابة جديدة بكورونا العراق مع تسجيل حالات شفاء مرتفعة

الصحة العراقية تكشف اخر تطورات فيروس كورونا: هذا ما سيحدث في الشتاء

Date: 2020-10-15 11:46:18
الصحة العراقية تكشف اخر تطورات فيروس كورونا: هذا ما سيحدث في الشتاء

ست وفيات و943 إصابة جديدة بكورونا العراق

Date: 2021-01-28 12:04:00
ست وفيات و943 إصابة جديدة بكورونا العراق

العراق يسجل أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

Date: 2021-07-26 12:43:58
العراق يسجل أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم