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الصحة العراقية تعدد إنجازاتها في 6 أشهر: إضافة 12 ألف سرير

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-01T16:51:53+0000
الصحة العراقية تعدد إنجازاتها في 6 أشهر: إضافة 12 ألف سرير

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة عن حصيلة انجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تمكنت من اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات وزيادة عدد اسرة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير الى (٥٧٠٠٠) سرير واضافة اكثر من (٩٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي وزيادة عدد اجهزة التنفس الاصطناعي من ٧٠٠ جهاز الى (١٠٠٠٠) جهاز".

واشارت الى "زيادة عدد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين الى (٧٠) مختبرا مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهازا واضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني و اكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الانجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات".

كما لفتت الى "زيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر، فضلا عن توفير الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪)".

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