الصحة العراقية تطلق تحذيراً بشأن فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعرب وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من زيادة الإصابات بفيروس كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال التميمي في تصريح اوردته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، واطلعت عليه شفق نيوز، إن "العراق تعامل مع جائحة كورونا بجدية وحزم وإجراءات صارمة"، مبيناً أن وزارته "مازالت تحذر من زيادة الاصابات والاجراءات الوقائية التي تشهد إهمالاً من المواطنين".

وأضاف التميمي، أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات اللازمة لترصين وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة على الفيروس"، موضحاً أن "الاطفال يحملون الفيروس وهم ناقلون له دون ظهور الاعراض عليهم، ما حفزنا على أن يكون الدوام يوماً واحداً في الاسبوع بالنسبة للطلاب وأن تكون الفرق الصحية موجودة في المدارس".

وبين التميمي أن وزراته "لديها احصائيات كافية عن المدارس، حيث إن نسبة كبيرة من الفحوصات تجري في المدارس والكليات"، مؤكداً أن "خطر كورونا ما يزال قائما في العالم والمنطقة وليس فقط في البلاد".

وأكد التميمي أن "العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في انحسار الوباء"، معرباً عن تخوفه من "زيادة الاصابات وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ولفت الوزير التميمي الى "فرض غرامات على الجهات التي لا تطبق التعليمات الصحية"، مشيراً إلى "اغلاق الكثير من المولات والمطاعم والاسواق والمدارس".

وجدد وزير الصحة العراقي دعوته للمواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية خصوصاً بعد ظهور السلالة الجديدة".

وسجلت المختبرات الطبية في العراق خلال آخر 24 ساعة الماضية 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن البلاد ليترفع معها مجمل العدد الى 615380.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان للموقف الوبائي الذي صدر، اليوم، إن 1625 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل عدد المتعافين الى 584752.

ونوهت الوزارة الى وفاة 10 مصابين بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية ليكون عدد المتوفين الكلي منذ تفشي الجائحة في العراق ولغاية الآن 13010.