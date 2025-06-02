الصحة العراقية تطلق التعيينات المركزية لخريجي الطب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، يوم الاثنين، اطلاق التعيينات المركزية لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه استناداً إلى موافقة وتوجيهات وزير الصحة تعلن عن إطلاق التعيينات المركزية لخريجي كليات الطب العام داخل العراق للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت دائرة التخطيط وتنمية الموارد الخريجين الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم، على أن يتم النظر في إطلاق التعيينات بعد إقرار جداول الموازنة من قبل وزارة المالية.

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