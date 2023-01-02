الصحة العراقية تطلق استمارة الضمان الصحي وتفصح عن ميزاتها

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، مؤكدة عزم الحكومة على تنفيذه.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حول إطلاق استمارة الضمان الصحي، إن "300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم في قانون الضمان الصحي خلال العام الجاري"، مشيراً الى ان "الضمان الصحي يتحمل جميع تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذا اول مرة يحدث في العراق".

وتابع، ان "الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري".

واوضح الحسناوي، "في العام 2023 يكون التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي"، مضيفاً "سنبدأ مع انطلاق العام الجديد بإطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل".

وأشار وزير الصحة إلى أن "الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري"، لافتا إلى أن "قانون الضمان الصحي سيتكفل بنسبة 75 بالمئة من تكاليف إجراء العمليات للمسجلين فيه".