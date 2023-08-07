الصحة العراقية تطالب بحماية كوادرها بعد مقتل طبيب بظروف غامضة

شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، كافة الاجهزة المتخصصة بحماية كوادرها وذلك بعد مقتل طبيب بظروف غامضة في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وجاء في بيان مقتضب صدر، اليوم، عن وزارة الصحة، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة مستمرة بمتابعة التحقيقات حول وفاة الدكتور حمزة كريم قاسم، من خلال التواصل مع الجهات الأمنية والصحية العدلية والقضائية المختصة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ كافّة الجهات المعنية واجباتها في حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها من مختلف التخصصات.

وكانت صحة ميسان قد ذكرت انها ستتخذ خطوات "عاجلة" لكشف ملابسات وفاة الدكتور حمزة كريم قاسم وهو طبيب مقيم دوري في مستشفى الصدر التعليمي، في وقت لفت مصدر أمني إلى العثور على جثة الطبيب وعليها آثار ضربة على منطقة الرأس.