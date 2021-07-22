الصحة العراقية تضع "الحل الأمثل" أمام المواطنين للتخلص من كورونا

شفق نيوز/ جددت وزارة الصحة والبيئة، يوم الخميس، دعوتها للمواطنين إلى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من تفشي الوباء بعد تزايد الاصابات والوفيات، مؤكدة استمرار المنافذ التلقيحية باستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللقاحات متوفرة في المنافذ التلقيحية والعمل متواصل بانسيابية عالية وبإجراءات وقائية كبيرة ومستمر خلال ايام عيد الاضحى والعطل والمناسبات الاخرى.

واكد ان اللقاحات في المنافذ الصحية كافة "آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحرص وزارة الصحة على تأمينها من اجل سلامة المواطنين".

من جانبه، لفت مسؤول قسم التحصين في وزارة الصحة، فراس الموسوي، الى ان اللقاحات هي "الحل الامثل للتخلص من الجائحة وآثارها سواء على صحة الفرد او المجتمع".

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من ان الوضع الصحي "يتجه نحو كارثة" جراء تفشي الوباء وتزايد أعداد الإصابات والوفيات بكورونا.