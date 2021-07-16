الصحة العراقية تصف الموقف الوبائي بالمتدهور وتحث لإجراءات مشددة وسريعة

شفق نيوز/ عقدت وزارة الصحة، اجتماعاً طارئاً لمتابعة الاجراءات الوقائية والعلاجية، إثر معاودة العراق تسجيل إصابات يومية مرتفعة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كوفيد ١٩.
وأضاف أن المشاركين أكدوا في الاجتماع ضرورة أتخاذ اجراءات مشددة وسريعة لضمان أيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاجراءات الوقائية من لبس الكمام وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قالت في 14 من تموز الجاري، إن البلاد ستتجه نحو الإغلاق الشامل، إثر تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وضعف الإقبال على تلقي اللقاح ضد الفيروس.
وكان آخر إغلاق جزئي فرضه العراق مطلع أيار/ مايو الماضي لمدة 10 أيام.
وسجلت المختبرات الطبية أمس الخميس 9337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 1466529.