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الصحة العراقية تصف الموقف الوبائي بالمتدهور وتحث لإجراءات مشددة وسريعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-16T07:43:45+0000
الصحة العراقية تصف الموقف الوبائي بالمتدهور وتحث لإجراءات مشددة وسريعة

شفق نيوز/ عقدت وزارة الصحة، اجتماعاً طارئاً لمتابعة الاجراءات الوقائية والعلاجية، إثر معاودة العراق تسجيل إصابات يومية مرتفعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كوفيد ١٩.

وأضاف أن المشاركين أكدوا في الاجتماع ضرورة أتخاذ اجراءات مشددة وسريعة لضمان أيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاجراءات الوقائية من لبس الكمام وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قالت في 14 من تموز الجاري، إن البلاد ستتجه نحو الإغلاق الشامل، إثر تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وضعف الإقبال على تلقي اللقاح ضد الفيروس.

وكان آخر إغلاق جزئي فرضه العراق مطلع أيار/ مايو الماضي لمدة 10 أيام.

وسجلت المختبرات الطبية أمس الخميس 9337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 1466529.

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