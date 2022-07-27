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الصحة العراقية تصدر قراراً بتعيين خريجي عدة اقسام

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T14:51:52+0000
الصحة العراقية تصدر قراراً بتعيين خريجي عدة اقسام

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، أمراً وزارياً بتعيين خريجي عدّة أقسام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء و مصادقة وزير الصحة هاني موسى العقابي، أصدرت وزارة الصحة امرا وزاريا بتوزيع الاطباء خريجي كلية الطب (داخل العراق) للجامعات العراقية الحكومية للدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2020 – 2021 من منظمي الاستمارة الالكترونية وخريجي الكليات الطبية (طب الاسنان) الحكومية والاهلية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / الدراسة الصباحية من منظمي الاستمارة الالكترونية".

كما شمل الأمر، "خريجي الكليات الطبية (الصيادلة) الحكومية والاهلية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / للدراسات الصباحية من منظمي الاستمارة الالكترونية وخريجي الكليات التقنية الطبية (داخل العراق) ممن وردت اوامرهم الجامعية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني من منظمي الاستمارة الالكترونية وخريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد للعام الدراسي 2020-2021 للدورين الاول والثاني من منظمي الاستمارة الالكترونية وخريجي المعاهد التقنية الطبية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / للدراسة الصباحية – المسائية من منظمي الاستمارة الالكترونية".

ونوهت الوزارة انه "لاتتم مباشرتهم الا بعد مصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي واصدار امر وزاري بالتعيين.

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