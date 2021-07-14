الصحة العراقية تصدر حصيلة لضحايا مستشفى الحسين لمعلومي ومجهولي الهوية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الأربعاء بأن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد إتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع ضحايا حادثة مستشفى الإمام الحسين ٣٩ ضحية معلومة الهوية و ٢١ ضحية مجهول الهوية.

وأضاف البيان أنه يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة.

وكشف مصدر حكومي مسؤول في ديوان محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن آخر حصيلة لضحايا فاجعة الحريق الهائل في مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد ضحايا الحريق وصل إلى 100 شهيد إضافة إلى 26 مفقودا"، متوقعا بأن يكون المفقودون قد لاقوا حتفهم.

وأضاف المصدر، "لدينا الكثير من العظام البشرية، ولا نعلم من هم أصحابها، وتردنا طلبات عائلات عن فقدان أبنائها، كانوا في زيارة لأصحابهم داخل المركز للاطمئنان عليهم".

والتهم حريق هائل، ليلة الأثنين 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.