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الصحة العراقية تصدر توضيحاً يخص إجراء الامتحانات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T14:57:35+0000
الصحة العراقية تصدر توضيحاً يخص إجراء الامتحانات

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، توضيحاً يتعلق باجراء الامتحانات لطلبة الجامعات، بعد انتشار وثيقة للوزارة تتضمن مقترحاً بإيقاف الدوام الحضوري لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم ٢٠٢١/٧/١٨ والاعتماد على التعليم الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نهيب بطلبتنا المضي بالامتحانات استناداً الى القرارات السابقة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع الالتزام الدقيق بالشروط والتعليمات الصحية".

واضافت، "في حالة تصاعد اعداد الاصابات سوف نطرح المقترحات الواردة بكتابنا ذي العدد ٣٣٢٤ في ١٨ تموز ٢٠٢١ على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بعد متابعة الموقف الوبائي بصورة دقيقة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، اقترحت وزارة الصحة والبيئة، فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوعين في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في مقترح رفعته اليوم الى مجلس الوزراء، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على ان الوضع الوبائي بات "خطيرا جدا وينذر بفقدان السيطرة على استيعاب المرضى في المؤسسات الصحية في حال عدم اتخاذ اجراءات فورية صارمة".

ودعت الى فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاحد وحتى الاول من شهر ايلول المقبل، مستثنية من الحظر منتسبي القوات الامنية والصحة والدوائر الخدمية والصيدليات ومحال المواد الغذائية والافران.

واشارت الى مقترح بديل وهو الحظر الصحي الشامل، ويتضمن غلق المولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وقاعات المناسبات والمسابح ودور العبادة.

واكدت على ايقاف الدوام الحضوري في المؤسسات التعليمية كافة لمدة شهر.

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