الصحة العراقية تصدر توضيحاً بشأن الحالة الصحية لمرجع شيعي

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، بيانا توضيحياً بشأن الحالة الصحية للمرجع الديني قاسم الطائي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "اطّلعت على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من بيان منسوب لأسرة المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي حيث اتهم البيانُ وزارةَ الصحة بالتقصير تجاه الحالة الصحية له وذكر البيان معلومات غير صحيحة وغير دقيقة علميًا، وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة انها معنية ومسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استثناء او تمييز تبين الوزارة الآتي:-

1- تمّت متابعة الحالة الصحية للشيخ قاسم الطائي منذ بداية مرضه ولغاية الان من قبل وزير الصحة والكادر المتقدم للوزارة، وتم إرسال وفد وزاري مختص برئاسة الوكيل الفني للوزارة للإطلاع بشكل مباشر على الوضع الصحي للشيخ الطائي ومتابعة كل ما يمكن تقديمه وفق رأي الأطباء المختصين.

2- ان ما ذكره البيان حول عملية "زراعة جهاز القلب الصناعي" يفتقر تماما للدقة العلمية، وهذا التداخل هو مشروع مستقبلي للوزارة ستبدأ بتطبيقه قريبا في المؤسسات الصحية العراقية، وهذا الاجراء يخضع لشروط ومحددات علمية دقيقة ودلائل عمل معتمدة لا تنطبق على الحالة الصحية للمرجع الطائي وحسب رأي جميع المختصين في المجال؛ منها

أ- أن يكون المريض بوعيه التام، في حين أن المريض في حالة فقدان للوعي منذ 15 يوما.

ب- أن تكون وظائف الكبد والكلى بحالة طبيعية وفعّالة وهذا ايضا لا ينطبق على الحالة السريرية للشيخ الطائي.

ج- ان تكون حالة القلب نفسه ضمن شروط تسمح لإجراء هذا التداخل وايضا لا تنطبق علميا وحسب آراء المختصين.

3- تم الاتصال بعدد من المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية وجميعها لم توافق على استقبال الحالة لعدم امكانية علاجها وفق الوضع الحالي.

تؤكد الوزارة استمرارها بمتابعة الحالة الصحية للشيخ الطائي وتقديم كل ما هو ممكن لحالته.