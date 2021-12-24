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الصحة العراقية تصدر تحذيراً وتوجيهات للمحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-24T08:22:57+0000
الصحة العراقية تصدر تحذيراً وتوجيهات للمحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة مجموعة من التوصيات للمحتفلين بأعياد رأس السنة الميلادية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مجددة تحذيرها من خطورة دخول المتحور "أوميكرون" إلى العراق.

وأكدت الوزارة في البيان على "خطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور (اوميكرون) مع ارتفاع سريع وكبير في نسب الإصابات في اغلب البلدان حيث تجاوز عدد البلدان التي سجلت الاصابة بالمتحور الجديد قرابة 100 دولة".

ودعا البيان "المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة".

ودعا البيان أيضا "القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، اضافة الى توفير المستلزمات الوقائية كافة من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الاماكن".

وكررت الوزارة في بيانها "تاكيدها على ان اللقاح هو السبيل الانجع لمقاومة الموجة القادمة وان كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الاسراع في التوجه لتلقي اللقاح في اقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".

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