الصحة العراقية تصدر تحذيراً جديداً: المتعافون من كورونا تركوا التدابير الوقائية

شفق نيوز/ جددت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تحذيرها من تهاون "كبير" من قبل المواطنين بعدم الالتزام بالتعلميات، و التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة إرتداء المتعافين من الوباء الكمامات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه "لا زال هناك تهاون كبير من قبل المواطنين بالاجراءات الوقايئية، وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وخاصة في عدم ارتداء الكمامة وعدم التقيد بالتباعد الجسدي والمشاركة في التجمعات البشرية واقامة حفلات الاعراس ومراسيم العزاء ذات التجمعات البشرية الكثيفة بشكل طبيعي جداً بدون التقيد باي اجراء وقائي".

واشار البيان ان الفرق الرقابية "لاحظت ان معظم الذين اصيبوا سابقا قد تركوا ارتداء الكمام واخذوا بممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم التقيد بالتباعد الجسدي ظناً منهم بانهم اكتسبوا المناعة ولن يصابوا مرة اخرى"، موضحا ان "هذا لا دليل عليه بل سجلت حالات عدة بالعالم والعراق رجوع اعراض المرض مرة اخرى بعد عدة اسابيع، مما يستدعي الاستمرار بالتقيد بهذه الاجراءات لمن اصيبوا سابقا."

ونوه البيان الى ان "هذا الوضع خطير ويدعو للقلق الشديد خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وانخفاض معدلات درجة الحرارة الذي يكون الظرف المساعد لانتشار العدوى للفيروسات التنفسية وهذا ما حصل في العالم الان نتيجة للموجة الثانية التي عصفت بكثير من دول العالم والدول المجاورة كالاردن التي بدأت انظمتها الصحية والاقتصادية بالانهيار من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة ارتفاع مروع لعدد الاصابات الذي استنفذ كل القدرات الصحية وانهك المستشفيات مما ادى الى ارتفاع الوفيات وهذا ما يظهر من الارقام المخيفة في العالم، فقد بلغ عدد الاصابات في العالم ليوم امس ٦٤٧٧١٧ اصابة والوفيات ١٠٧٥٨ حالة كاعلى معدل وصلت اليه الوفيات منذ بدء الجائحة".

وتوقعت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء إزدياد نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة مع انخفاض معدل درجات الحرارة، موجهة بالاغلاق الفوري للمرافق غير الملتزمة بالتعليمات والتدابير الوقائية.