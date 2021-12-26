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الصحة العراقية تصدر بياناً "قاطعاً" بشأن إصابات "أوميكرون"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-26T15:18:57+0000
الصحة العراقية تصدر بياناً "قاطعاً" بشأن إصابات "أوميكرون"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت عدم تسجيل أية إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقطع صوتي وزعه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن وسائل إعلام تداولت أنباء تفيد بتسجيل إصابات بالمتحور "أوميكرون" في العراق.

وشدد البدر بالقول، "ننفي نفياً قاطعاً تسجيل أية إصابة بمتحور أوميكرون لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "الأمر وارد وممكن جداً" على ضوء تسجيل إصابات في دول الجوار.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن بشكل رسمي في حال رصد أية إصابة بالمتحور الجديد.

ودعا البدر، وسائل الإعلام، إلى اعتماد المصادر الرسمية في وزارة الصحة لنشر وتداول المعلومات تجنباً لإثارة التشويش والقلق في البلاد.

وانتشر المتحور الجديد على نطاق واسع في دول العالم بينها عدد من دول الجوار العراقي، إذ يمتاز بأنه أشد عدوى وخطرا من السلالات الأخرى لفيروس كورونا.

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