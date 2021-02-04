الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، فرض حظر تجوال في البلد، متوعدة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يبث الشائعات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما ورد في احد الكتب المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال"، مؤكدة ان "كافة القرارت الخاصة بجائحة كورونا تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة".

وأهابت الوزارة بـ"المواطنين ووسائل الاعلام كافة بأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي الموثوق"، متوعدة بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ببث الشائعات ونشر الكتب المزورة والتي تضلل الرأي العام وتخل بالامن الصحي للبلد".