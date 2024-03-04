الصحة العراقية تشكو من نقص "شديد" بأعداد الأطباء والممرضين

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الصحة خميس السعد، يوم الاثنين، وجود نقص "شديد" في أعداد الأطباء والكوادر التمريضية أثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات الطبية، فيما وصف تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة الاتحادية بأنها دون المستوى المطلوب.

وقال السعد لوكالة شفق نيوز، إن "التخصصات المالية لوزارة الصحة في قانون الموازنة هي الأفضل من موازنات السنوات السابقة، لكن ما زالت دون المستوى المطلوب، وهذه التخصيصات قسم منها يذهب لرواتب الموظفين والقسم الآخر تشغيلي وخصوصاً لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأشار إلى أن "الملاكات الصحية في وزارة الصحة متكاملة، لكن هناك نقص شديد في أعداد الأطباء والملاكات التمريضية وهذا بالتأكيد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية".

وبين السعد أن "وزارة الصحة عملت ضمن أولويات الحكومة الحالية، حيث تم تأهيل 91 مستشفى ومركزاً صحياً، إضافة إلى تجهيز المستشفيات بـ1942 سريراً".