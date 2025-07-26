الصحة العراقية تسلم رفات 20 من ضحايا سجن بادوش في أحداث عام 2014

شفق نيوز - بغداد

أعلنت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسليم رفات 20 من ضحايا مجزرة سجن بادوش إلى ذويهم، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والمطابقة الوراثية.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذه الدفعة تُعد الرابعة من نوعها ضمن سلسلة عمليات الاستعادة الرسمية، ليصل بذلك إجمالي عدد القتلى الذين تمّت مطابقة رفاتهم وتسليمها إلى 171 شخصاً.

وأكدت وزارة الصحة استمرار العمل الفني والإنساني في هذا الملف، مع التحضير لإعلان دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إغلاق ملف مجزرة سجن بادوش بالكامل، وضمان حقوق ذوي الضحايا وإنصافهم.

وجرى تسليم الرفات، بحسب الوزارة، بتسهيلات خاصة، شملت إيصال الجثامين إلى محافظات ذويهم، وهي: بغداد، النجف، بابل، كربلاء، ذي قار، صلاح الدين، والبصرة.

يشار إلى أن هذه المجزرة وقعت في شهر حزيران من عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل و سجن بادوش في ناحية بادوش شمال المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 670 شخصا قتلوا على خلفيات طائفية.