الصحة العراقية: تسجيل 1876 إصابة خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، تسجيل 1876 حالة إصابة بمختلف الحوادث خلال أيام عيد الأضحى في عموم المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجموع الحالات المسجلة بلغ 1876 حالة، توزعت بواقع 1324 إصابة نتيجة حوادث السير، و120 حالة تسمم، و122 حالة اختناق، و18 حالة غرق، و169 حالة حروق، و28 إصابة بسبب ألعاب الأطفال الخطرة (الصجم)، إضافة إلى 55 إصابة بالطلق الناري.

وأضاف أن المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات واصلت عملها وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً، وتمكنت من التعامل مع جميع الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.