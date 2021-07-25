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الصحة العراقية ترفع توصياتها.. خياران بإعادة فرض حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-25T09:09:23+0000
الصحة العراقية ترفع توصياتها.. خياران بإعادة فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة يوم السبت برفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتضمن خيارين أحدهما يقضي بإعادة فرض الحظر الشامل للتجوال لمدة لا تتجاوز أسبوعين، والآخر يتضمن فرض الحظر الجزئي وذلك للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا بعد اجتياح الموجة الثالثة للوباء البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة رفعت توصيات إلى اللجنة تتضمن فرض حظر التجوال لمدة 14 يوم مع إغلاق حركة التنقل بين المدن والمحافظات أو فرض حظر جزئي مع فرض حظر تام أيام الخميس والجمعة والسبت على أن يطبق هذا القرار مطلع شهر آب المقبل.

ووفقا للمصدر فإن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة وسيتم النظر بالمقترحات، مشيرا إلى إصدار قرارات جديدة خلال الاجتماع لمواجهة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

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