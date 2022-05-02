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الصحة العراقية تذكر بإجراءات كورونا وتحذر من "الصجم" في العيد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T05:46:54+0000
الصحة العراقية تذكر بإجراءات كورونا وتحذر من "الصجم" في العيد

شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، المواطنين للاحتياط من استخدام الألعاب النارية والعاب الأطفال الخطرة (الصجم)، فيما شددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة هاني موسى العقابي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى الشعب العراقي وكافة ملاكات وزارة الصحة، ونجدد دعوتنا إلى جميع المواطنين وللعائلة العراقية والهيئات المختصة للاحتياط من استخدام الألعاب النارية والعاب الأطفال الخطرة (الصجم) لما تسجل من إصابات خطيرة خلال العيد".

وأضاف "كذلك نؤكد على الالتزام بتوجيهات الوزارة  باتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا والامراض الانتقالية".

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