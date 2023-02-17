الصحة العراقية تدين الاعتداء على الملاكات الطبية في مستشفى الزعفرانية: سنقاضي المعتدين

شفق نيوز/ أدان وزير الصحة العراقية صالح الحسناوي يوم الجمعة، الاعتداء الذي طال الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في مستشفى الزعفرانية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة من قبل مرافقي أحد المراجعين.

ونقل بيان لوزارة الصحة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الوزير وجه فورا مدير عام صحة الرصافة بزيارة المستشفى للاطمئنان على ملاكاتها وسيتم محاسبة المعتدين واتباع الإجراءات القانونية لمقاضاتهم وعرضهم على القضاء العادل وإصدار التوجيهات بمحاسبة القوة المتواجدة بالحماية وتعزيزها لهذا اليوم".

وأشار البيان؛ إلى ان "المتابعة مستمرة مع كل من وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرصافة"، مؤكدا "عدم التهاون في حقوق المنتسبين من كافة الاختصاصات ومساندتهم في أخذ حقوقهم قانونيا وتمكينهم من تقديم الخدمة الطبية".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من يوم الجمعة، بتعرض أطباء وممرضين الى اعتداء من قبل ذوي متوفي في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين ذوي متوفي مع الكادر الطبي في ردهة الطوارئ داخل مستشفى الزعفرانية، تطورت الى الاعتداء على الكادر الطبي بالضرب والشتم".

واوضح ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت اثنين من المعتدين على الكادر".