الصحة العراقية تخصص أكثر من مليار دولار لتأمين الأدوية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الإثنين، عن تخصيص تريليوناً و651 مليار دينار في قانون الموازنة العامة لشراء مختلف الأدوية لتأمين خزين العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافت في الأسبوع الماضي مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) التابعة لوزارة الصحة، لمناقشة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركة، كما جرى بحث آلية تنفيذ العقود لشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وتجهيزها والموقف الوبائي الحالي".

وأضاف ان "هناك مشاكل وشح بالأدوية في أغلب المستشفيات التي يتم زيارتها من قبل أعضاء لجنة الصحة النيابية، مع العلم ان أدوية عام 2023 يجب أن تكون قد توفرت في عام 2022، على اعتبار أن التعاقد مع الشركات لتوفير الأدوية يكون قبل عام عادة".

وبين شنكالي، ان "التخصيص المالي لشراء الأدوية بلغ تريليوناً و651 مليار دينار في قانون الموازنة للشركة لشراء الأدوية وتوفيرها في عام 2024".