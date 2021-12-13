الصحة العراقية تخصص فريقاً طبياً للإشراف على حالة الفنان علي فرحان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تخصيص فريق طبي للإشراف على حالة الفنان علي فرحان الذي يرقد في مستشفى الكندي وسط بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات وزير الصحة هاني العقابي بمتابعة الحالة الصحية للفنان علي فرحان وضمن اهتمام وزارة الصحة بالمرضى وايلاء الفنانين والمثقفين بصورة خاصة كونهم يمثلون الواجهة الثقافية التي تعكس واقع بلدنا لدول العالم للاخرى، قام فريق وزاري بمتابعة حالة الفنان علي فرحان وزيارته للاطمئنان على صحته في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد".

واضافت، "حيث تم الاطمئنان على حالته الصحية وتخصيص فريق طبي متخصص باشراف ورئاسة مدير المستشفى الدكتور سالم مزهر البهادلي لحين اكتسابه الشفاء التام".

وتابعت الوزارة انها "حريصة على صحة وسلامة جميع المواطنين وبالأخص شريحة الفنانين إلى جانب الخدمات الصحية والطبية المقدمة لعموم المرضى".