الصحة العراقية تحذر.. نواجه ضغطاً وارتفاعاً غير مسبوق في اصابات كورونا الشديدة

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تحذيراً جديداً إلى المواطنين جراء ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مؤسساتها تواجه ضغطاً شديداً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارته اطلقت تحذيرات سابقة ومتتالية حول المستجدات الوبائية الخطيرة تركز على نقطة اساسية وهي ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات.

وأضاف البدر، نواجه حالياً منعطفاً وبائياً خطيراً وارتفاعاً غير مسبوق في حالات الاصابة، مشيراً إلى أن نسبة الحالات المتوسطة الى الشديدة هي اكثر مما كانت في المرحلة السابقة.

وأوضح البدر، أن نسبة الحالات الموجبة تسجل حالياً اعلى نسب منذ بداية الجائحة في العراق، مشيراً إلى أن المؤسسة الصحية تتعرض الى ضغط كبير .

وناشد البدر، الاعلاميين والصحفيين والناشطين الى تعريف الناس بمخاطر الوضع الصحي الحالي، وحث الجمهور على اخذ اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية.