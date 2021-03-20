الصحة العراقية تحذر من أيام "عاصفة جداً وكارثة كبيرة"

شفق نيوز/ حذر وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم السبت، من أيام "عاصفة جداً وكارثة كبيرة" بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال التميمي خلال زيارة ميدانية في داخل ردهات المرضى المصابين بكورونا في احد المراكز التابعة لدائرة مدينة الطب، بحسب مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لدينا مؤشرات تؤكد إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والارياف".

وأضاف أن "هناك تهاونا كبيرا بالتعليمات الصحية ادى إلى زيادة عدد الإصابات"، محذرا من "أيام مقبلة "عاصفة جداً".

وتابع التميمي أن "هناك إصابات لدى الأطفال والشباب وحالات حرجة وشديدة، وأن الإصابات بدأت تتزايد".

وأكد وزير الصحة أن "استمرار المواطن بعدم سماع صوت الوزارة وعدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى "كارثة كبيرة".