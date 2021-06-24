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الصحة تدق ناقوس الخطر: موجة ثالثة بدأت وقد تكون أشد من السابقتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T17:58:38+0000
الصحة تدق ناقوس الخطر: موجة ثالثة بدأت وقد تكون أشد من السابقتين

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، من موجة ثالثة لفيروس كورونا قد تكون أشد وطأة من الموجتين السابقتين، داعية إلى التقيد بالإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وباء كورونا مايزال نشطاً والتحورات في السلالات مستمرة مهددةً المجتمع الدولي باجمعه، حيث بدات الموجة الثالثة في بلدنا وفي البلدان المجاورة وفي دول العالم بالرغم من النسب المتقدمة التي حققتها البلدان في تلقيح مواطنيها".

وأضافت، أن "ذلك يدل بدون ادنى شك ألّا بديل من الإجراءات الوقائية في الوقت الحاضر حتى مع وجود اللقاح الذي يعطي مناعة جيدة ضد الإصابة الشديدة ولكن في نفس الوقت لا يمنع من نقل الوباء من انسان الى اخر". 

وأشارت الوزارة إلى أن "الارتفاع في معدلات الاصابة في بلدنا ينذر بموجة ثالثة قد تكون اشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها سواء من قبل المؤسسات الصحية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية ومن قبل المواطنين بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاسراع بالتوجه الى المؤسسات الصحية لتلقي اللقاح سيما وان كميات اللقاح ستتوفر بشكل مضاعف وبكميات كبيرة في الاسابيع القادمة".

وناشدت الوزارة، جميع رموز المجتمع الدينية والسياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني، "ببذل المزيد من الجهود لحث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الوقائية وحثهم على تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد لردع هذا الوباء الخطير وتقليل الإصابات والوفيات".

وأردفت بأن "الدول التي بلغت نسب التغطية باللقاحات فيها مستوياتٍ عالية استمرت بتسجيل الإصابات لكنها اقل خطورة في معظمها ولا يحتاج المصاب دخول المستشفى وكذلك شهدت انخفاضا واضحا في معدل الوفيات". 

ودعت الوزارة، القنوات الاعلامية والمدونين في منصات التواصل الاجتماعي، إلى "بذل المزيد من جهود التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع حول الإجراءات الوقائية والمتمثلة بصورة خاصة بارتداء الكمام والتباعد البدني واجتناب الاماكن المزدحمة ما امكن ذلك اضافةً الى حثهم على تلقي اللقاح من منافذ التلقيح المنتشرة بالبلاد".

كما أهابت بكافة الوزارات والدوائر الحكومية والاهلية "بحث منتسبيها على تلقي اللقاح والالتزام التام بالاجراءات الوقائية وعدم السماح للموظفين بالدوام بدون الالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني". 

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