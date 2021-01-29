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الصحة العراقية تحذر من موجة "أسوأ" لوباء كورونا: قد نضطر لحظر جزئي وإغلاق جديد

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-29T06:50:48+0000
الصحة العراقية تحذر من موجة "أسوأ" لوباء كورونا: قد نضطر لحظر جزئي وإغلاق جديد

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، من تشديد الإجراءات الخاصة بوباء كورونا، بعد مؤشرات قد تقود لموجة ثانية وصفتها بالأسوأ، تتفشى في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، "تشهد دول العالم المختلفة زيادة خطيرة في عدد الإصابات والوفيات في ظل شلل تام لاقوى الانظمة الصحية أمام جائحة كورونا الخطيرة على الرغم من انطلاق حملات استخدام اللقاحات في تلك البلدان نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت انها أقسى وأشد فتكا من الموجة الاولى بسبب ظهور السلالات الخطرة ومنها السلالة البريطانية والجنوب افريقية".

وأضاف "لقد كررت وزارة الصحة في بياناتها المتعددة وتصريحات مسؤوليها في مختلف القنوات الاعلامية والمواقع الخبرية على تحذير اهلنا من التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية بسبب وضعنا الوبائي المتحسن، لكن للأسف الشديد لم تلقَ هذه البيانات والتصريحات الاستجابة المطلوبة".

وتابع بيان الصحة، "بالرغم من تحسن الوضع الوبائي بشكل واضح نتيجة ازدياد القدرة التشخيصية وتوسع السعة السريرية والقدرة العلاجية الأمر الذي ادى الى زيادة نسبة الشفاء وهبوط الوفيات بشكل كبير، الا ان مؤشرات الموقف الوبائي في العراق الى زيادة بسيطة في الاصابات خلال الاسبوعين الاخيرين وهذا قد ينبئ بمقدمات لموجة ثانية من الجائحة قد تكون -لاسمح الله- اسوأ من الاولى نتيجة غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية و التهاون الواضح من أغلب المواطنين".

 وحذرت الوزارة "من خطورة عودة الارتفاع في الإصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطر وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى اتخاذ القرارات والإجراءات الاكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الأثار الكارثية للموجة القادمة".

ودعت "المواطنين الى تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل اثناء التحية والسلام والتوقف عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة بشكل عاجل".

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