الصحة العراقية تحذر من دواء هندي يحتوي على "سم قاتل"

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، جميع المستشفيات التابعة لها من استخدام دواء أدى إلى وفاة اطفال في دولة اوزبكستان.

وذكرت وثيقة أصدرتها وزارة الصحة العراقية واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن جهاز المخابرات العراقي رصد اعلانا لوزارة الصحة الاوزبكية ذكرت فيه وفاة 18 طفلا اوزبكياً بعد تناولهم شراب (Doc-Max) المضاد لنزلات البرد والسعال والذي تم تصنيعه في شركة (Marion Biotech) الهندية لاحتوائه على مادة كيميائية سامة تدعى ( جلايكول الإثيلين).

وبحسب وزارة الصحة الاوزبكية فإنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل دون وصفة طبية، سواء من قبل والديهم أو بناءً على نصيحة الصيادلة ، بجرعات أعلى من الجرعة المعيارية للأطفال.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جميع الأطفال أو بعضهم قد تناولوا الدفعة المشتبه بها، أو أكثر من الجرعة القياسية أو كليهما.

وذكرت صحيفة هندو الهندية أن مسؤولي وزارة الصحة الهندية قالوا إنهم كانوا على علم بالتقرير من أوزبكستان لكنهم رفضوا التعليق.

وبدأت الهند عمليات التفتيش على بعض مصانع الأدوية في جميع أنحاء البلاد لضمان معايير الجودة العالية، حسبما ذكرت رويترز.

وتأتي الوفيات الأوزبكية في أعقاب حالات مماثلة في غامبيا، حيث تم ربط وفاة 70 طفلاً على الأقل بشراب السعال والبرد الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals Ltd.

وقالت وزارة الصحة الأوزبكية إنها فصلت سبعة موظفين بسبب الإهمال لأنهم فشلوا في تحليل الوفيات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة.