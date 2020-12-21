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الصحة العراقية تحذر من خطورة تفشي سلالة كورونا الجديدة

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-21T19:56:37+0000
الصحة العراقية تحذر من خطورة تفشي سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين من خطورة تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا في العراق، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بإجراء الوقاية من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول".

وأضافت أنها "تحذر من خطورة انتشار هذه السلالة في العراق، وتعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء".

وأهابت الوزارة، بالمواطنين، "بالالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والتقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة".

وأشارت الصحة العراقية إلى "تسجيل تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معاً على مدار الاسابيع الماضية..، بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جداً".

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