الصحة العراقية تحذر من ارتفاع معدل الإصابات: نصف الحالات المسجلة بمتحور أوميكرون

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى أن 50% من الإصابات المسجلة هي بمتحور أوميكرون.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة التلقيح ليست بالمستوى المطلوب ونحتاج إلى زيادة النسبة من أجل الوصول إلى مناعة مجتمعية لحماية المواطنين".

واضافت ان "استمرار انتشار الفيروس وارتفاع معدل الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من تلقي اللقاح وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، سيؤدي الى تزايد الاصابات".

وبينت ان "نسبة الإصابات بفيروس كورونا من متحور اوميكرون تبلغ بحدود 50% من مجموع الاصابات المسجلة"، مؤكدة على "ضرورة اخذ اللقاح خصوصا في الفترة الحالية لغرض تقليل معدل الإصابات وخطورة الإصابة وحماية المواطنين من متحورات كورونا ممكن ان تظهر في المستقبل".

ولفتت فلاح الى ان "ارتفاع معدل الإصابات جاء بسبب عدم تلقي اللقاح من قبل المواطنين، وأن موجة الحالية وصفت موجه غير الملقحين وهم اكثر عرضة الإصابة وهم يشكلون النسبة الأكبر من الإصابات".

وعادت الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري لتسجل إصابة الآلاف يومياً بعد أن كانت خلال الأشهر الماضية في حدود المئات وبعض الأيام أقل من 100 إصابة.

ويوم أمس الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة العراقية 7901 اصابة جديدة، و6550 حالة شفاء، اضافة الى 16 حالة وفاة.