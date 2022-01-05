الصحة العراقية تحذر: مقبلون على ارتفاع بحالات الإصابة بوباء كورونا

شفق نيوز/ أشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، ارتفاع بحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، "إنطلاقا من مسؤولية وزارتنا في متابعة آخر تطورات المتحور الجديد (أوميكرون) مع المؤسسات الصحية العالمية، فإننا نحذر من خطورة الوضع الوبائي الحالي المتمثل بزيادة نسب الإصابات في معظم الدول وخاصة الدول الأوربية والولايات المتحدة الاميركية، وكذلك التصاعد المقلق للاصابات في دول الجوار خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف "لقد رصدت تقارير خبراء الاوبئة المختصين في وزارتنا الوضع الوبائي في العراق أن هنالك ارتفاعا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الأخيرة وكذلك زيادة في حالات الرقود في المستشفيات والذي يعزز القلق من إحتمالية عودة إرتفاع الإصابات للمستويات التي حدثت العام الماضي".

ورأت أن عودة إرتفاع الإصابات "نتيجة حتمية للتهاون في تلقي لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، وقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم هي بين فئات من غير الملقحين لذا فقد أطلقت اغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح ((وباء غير الملقحين أو المطعمين))".

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب أكثر من مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 24 الف شخص.