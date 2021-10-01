الصحة العراقية تحذر: لا نستبعد حدوث موجة وبائية رابعة في المستقبل القريب

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، من موجة رابعة لفيروس كورونا في المستقبل القريب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة، فان المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميًا واستمرار ظهور سلالات جديدة".

وأضافت، أن "السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة او تقليل آثارها هو تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، وكما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الاخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية".

وتابعت أن "وزارة الصحة تؤكد للمواطنين أنّ الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين وزيادة نسب التغطية، لذا سنعمل بناءً على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الاصابات والاستمرار بالسيطرة على الوباء".

وأهابت الوزارة بـ"المواطنين والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس كافة من غير الملقحين لحد الآن بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة من لقاح مجتمعاتها واستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها".