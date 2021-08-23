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الصحة العراقية تحذر: تجاوزنا الذروة لكننا في دائرة خطر كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-23T14:55:09+0000
الصحة العراقية تحذر: تجاوزنا الذروة لكننا في دائرة خطر كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، التوسع في فتح منافذ التلقيح ضد فيروس كورونا، محذرة في الوقت نفسه من أن الوضع الصحي ما زال خطيراً في البلاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في الوزارة، الدكتورة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة زادت من عدد المنافذ التلقيحية في عموم المحافظات وبضمنها إقليم كوردستان".

ودعت المواطنين الى "أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية"، معلنة وصول "وجبة جديدة من لقاح فايزر تقدر بـ415 ألف جرعة، وهناك وجبات أخرى".

ونبهت فلاح الى أن "انخفاض أعداد الإصابات التي سجلت هذه الأيام لا تعني أننا قد خرجنا من دائرة الخطر، وإنما نقول اجتزنا ذروة الموجة الثالثة".

واضافت "في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتهاون بأخذ اللقاح فان ذلك ممكن ان يؤدي الى دخول البلاد بموجة رابعة تكون أشد وأخطر من الموجة الحالية وممكن ندخل سلالات جديدة أشد من الموجة الحالية".

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