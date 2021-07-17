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الصحة العراقية تحذر المواطنين من "فيروس قاتل"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-17T12:01:32+0000
الصحة العراقية تحذر المواطنين من "فيروس قاتل"

شفق نيوز/ حذر مدير تعزيز الصحة في وزارة الصحة العراقية، هيثم العبيدي، يوم السبت، من تفشي فيروس نزفي خطير ينتقل من الحيوانات الى البشر.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى النزفية الفيروسية خطير جدا، لكونه معديا ويتنقل من الماشية إلى الإنسان، وأهم أعراضه الحمى ومن ثم نزف شديد وأخيراً الوفاة بنسبة تبلغ 60%".

وأوضح أن "الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات او حشرة القراد التي تتكاثر على جلد المواشي أو من يقوم بذبحها بدون ارتداء الكفوف"، موكداً أن "المرض يصيب كل الأعمار والجثة تظل معدية لسنوات طويلة ويجب دفنها بعمق سبعة أمتار. ويجب أن تكون في تابوت حديدي".

ودعا العبيدي الملاكات الطبية إلى الالتزام بارتداء ملابس وقائية شبيه بملابس الوقاية من جائحة كورونا.

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