الصحة تحدد "10 أسباب" للوفيات في العراق خلال 2022

شفق نيوز/ حددت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، أبرز عشرة أسباب للوفيات المسجلة خلال العام الماضي 2022 ونسب تلك الوفيات.

وقال وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة حددت الأسباب العشرة الأولى للوفيات في العراق خلال 2022 حسب قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة وفق الحالات الواردة للمؤسسات الصحية والطبابات العدلية وبنسبة 67% منها".

وبين أن "الوفيات بأمراض القلب الإقفارية حلت بالمرتبة الأولى بنسبة 11%، فيما حلت بالمرتبة الثانية ثلاثة أسباب بنسبة 9%، لكل منها وهي أمراض ارتفاع ضغط الدم، والأمراض الدماغية، وأشكال أخرى من أمراض القلب".

وأشار الحسناوي إلى ان "نسبة 7% من الوفيات المسجلة هي بسبب مضاعفات أمراض السكري، فيما بلغت الوفيات جراء الفشل الكلوي بنحو 6%"، مبينا أن "الاضطرابات التنفسية والقلبية الوعائية سجلت وفيات بنسبة 4%، فيما بلغت الوفيات بسبب الامراض الجرثومية الأخرى بنحو 4%، والوفيات جراء اورام الأعضاء الهضمية بنسبة 2%".

وأوضح ان "الوزارة تعمل على اعداد قاعدة بيانات متكاملة في عموم العراق عن الوفيات والولادات والأمراض بشكل سنوي لإعداد خارطة عمل سنوية من خلالها لتقديم الخدمة الصحية وتطوير الواقع الصحي".

واكد الحسناوي على "ضرورة الالتزام بالوقاية وبرامج الكشف المبكر الدوري عن الأمراض المزمنة ومراجعة المؤسسات الصحية خاصة في ظل توسع وزارة الصحة في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وزيادة عدد المراكز التخصصية".